4 portions

Ingrédients

4 gros hauts de cuisse de poulet, avec la peau et les os (environ 675 g / 1 1/2 lb en tout)

1 oignon, haché finement ou râpé

4 gousses d’ail, hachées finement ou râpées

2,5 cm (1 po) de gingembre frais, haché finement ou râpé

5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment fort ou de poudre de piment coréen, ou au goût

22 ml (1 1/2 c. à soupe) d’huile de sésame grillé

90 ml (6 c. à soupe) de tamari

37 ml (2 1/2 c. à soupe) de vinaigre de cidre

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

Garniture de sésame

60 ml (4 c. à soupe) de graines de sésame blanches et noires

30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette fraîche, hachée

30 ml (2 c. à soupe) de coriandre fraîche, hachée

2,5 ml (1/2 c. à thé) de flocons de piment fort ou de poudre de piment coréen, ou au goût