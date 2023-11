Avec des raisins biologiques récoltés aux heures les plus fraîches et une vinification immédiate sans séchage, le Fresco di Masi rouge rime avec authenticité et durabilité. Cette gamme « par soustraction » privilégie une approche réduisant l’intervention de l’homme sur la nature, en utilisant uniquement les levures sauvages du raisin, décantées et non filtrées. Présenté dans un emballage soigné et durable, créé en collaboration avec l’architecte de renommée mondiale Piero Lissoni, le Fresco di Masi rouge, aux notes de fruits frais (grenade, groseille, cerise), se révèle un choix chic et engagé pour célébrer les fêtes avec style.

