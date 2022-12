Anolini di branzino con pappa al pomodoro

(Anolinis farcis au bar, sauce tomate à la toscane)

Les anolinis sont des pâtes aux œufs farcies traditionnelles de Parme. On les prépare avec une farce de bœuf mijoté et on les sert avec un bouillon de viande ou une sauce à la viande. Dans cette version réinventée, les anolinis sont farcis d’une mousse de bar légère et aérée, et servis avec une sauce tomate à la toscane au pain, riche et décadente.

Ce plat audacieux se marie à merveille avec le Toscana IGT Modus, de Ruffino – un mélange intense, corsé et vibrant de sangiovese, de cabernet sauvignon et de merlot. Un vin riche en tanins soyeux, aux saveurs de mûres, de cerises, de prunes et de cacao. Finesse est le mot d’ordre du Modus.

Cette recette nécessite un certain temps pour être réalisée, mais elle en vaut la peine. Nous vous recommandons de préparer tous les ingrédients et commencer par la préparation de la sauce, qui doit mijoter pendant 3h.

Pappa al pomodoro (sauce tomate à la toscane)

Ingrédients

1 poireau, émincé (la partie blanche seulement)

6 tomates, en dés 2 gousses d’ail, hachées

6 feuilles de basilic

120 g de pain toscan rassis, en gros morceaux

huile d’olive

Préparation

1. Dans une grande casserole, faire suer le poireau, l’ail et les feuilles de basilic dans un peu d’huile d’olive.

2. Ajouter les tomates. Une fois qu’elles sont incorporées au mélange de poireau, ajouter les morceaux de pain rassis.

2. Laisser mijoter la sauce à feu doux pendant environ 3 heures, en remuant de temps en temps pour éviter qu’elle ne réduise trop ou ne brûle.

Pâtes

Ingrédients

270 g farine

6 jaunes d’œufs

1 œuf entier

Préparation

1. Déposer le mélange de farine et de sel au centre d’une planche à découper (ou dans un bol) et faire un puits.

2. Battre les 6 jaunes d’œufs et l’œuf entier dans un bol – ce qui constitue le mélange humide.

3. Verser le mélange humide dans le puits.

4. À l’aide d’une fourchette, incorporer la farine au mélange humide, en commençant par le bord intérieur du puits. Continuer à incorporer de la farine au mélange jusqu’à ce que le mélange humide soit complètement absorbé.

5. La pâte formera une masse irrégulière. Presser la pâte entre les mains.

6. Si elle est collante, y ajouter un peu de farine jusqu’à ce qu’elle soit pétrissable. En ajouter avec parcimonie, sinon les anolinis seront durs.

7. Pétrir la pâte pendant 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit lisse et légèrement collante.

8. Former une boule et l’envelopper dans une pellicule plastique. La laisser reposer à la température ambiante ou au réfrigérateur de 30 à 45 minutes.

Farce

Ingrédients

1 kg bar commun, en morceaux

800 g crème

400 g blancs d’œufs

30 g sel huile d’olive

Préparation

1. Arroser les morceaux de bar d’un peu d’huile d’olive et saupoudrer de sel au goût.

2. Faire cuire au four environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les morceaux soient tendres et se défassent facilement à la fourchette.

3. Mettre de côté pour laisser refroidir.

4. Une fois le poisson refroidi et émietté, le mélanger avec la crème et les blancs d’œufs, et fouetter jusqu’à ce que le tout forme une mousse. Réserver.

Anolini

Préparation

1. Abaisser la pâte à l’aide d’une machine à pâtes.

2. Ajouter environ 1 cuillère à thé de garniture au centre de la bande de pâte, à intervalles réguliers.

3. Recouvrir d’une autre bande de pâte.

4. Sceller les bords des pâtes à l’aide d’un coupe-pâte en métal, rond ou dentelé. Autrement, presser doucement la pâte avec les doigts autour de la garniture pour s’assurer que tous les bords sont scellés.

5. Découper les anolinis. Réserver.

Une fois la sauce terminée, faire bouillir les anolinis dans de l’eau salée. La cuisson est terminée lorsque les anolinis flottent à la surface et sont al dente.

Servir les anolinis avec une généreuse cuillerée de sauce et garnir de feuilles de basilic.