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Les dattes Medjool

Les dattes MedjoolPrana

« Un incontournable dans ma cuisine. Je les utilise autant pour sucrer naturellement mes recettes que pour faire des caramels, préparer des collations ou simplement les manger telles quelles. »

Prix : 10 $

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Flocons de sel de mer Maldon

Flocons de sel de mer MaldonGourmet Warehouse

« Pour la touche finale! J’en saupoudre autant sur mes plats salés que sur mes desserts, car quelques flocons suffisent à faire ressortir toutes les saveurs! »

Prix : 13 $

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Une balance de cuisine

Une balance de cuisineAmazon

« Je l’utilise surtout pour la pâtisserie! Comme c’est bien plus précis que des tasses à mesurer, ça me permet d’obtenir des résultats beaucoup plus constants d’une fois à l’autre. »

Prix : 14 $

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Un bon couteau japonais

Un bon couteau japonaisStay Sharp

« C’est probablement l’un des outils dont je me sers le plus. Un couteau de qualité et bien aiguisé rend vraiment tout plus agréable en cuisine. »

Prix : 185 $

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La pâte de vanille

La pâte de vanilleAmazon

« Je la préfère souvent à l’extrait de vanille. La pâte a un goût bien plus prononcé et j’adore voir des petits grains de vanille dans un dessert. »

Prix : 43 $

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Une bonne huile d’olive

Une bonne huile d’oliveLa Belle Excuse

« Vraiment un essentiel, autant pour la cuisson que pour la finition d’un plat. Qu’on en verse sur des légumes, une salade, du pain grillé ou certains desserts, une bonne huile d’olive change complètement le résultat. »

Prix : 30 $

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Des bananes très mûres

Des bananes très mûresCanva

« J’en ai presque toujours sur le comptoir de la cuisine ou au congélateur… en attente pour un pain aux bananes. »

Prix : 1 $/lb

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Des graines de lin moulues

Des graines de lin mouluesBob's Red Mill

« Elles sont faciles à glisser dans plein de recettes, pour une belle dose de fibres. »

Prix : 8 $

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Un robot culinaire

Un robot culinaireTanguay

« Il est particulièrement utile pour mes recettes sans cuisson: beurres de noix, barres protéinées, boules d’énergie, etc. »

Prix : 120 $

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Du papier parchemin non blanchi

Du papier parchemin non blanchiMaxi

« C’est un indispensable pour toutes mes pâtisseries. Je le choisis toujours non blanchi, pour m’assurer qu’il n’a pas été traité au chlore. »

Prix : 9 $

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