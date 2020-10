Préparation

Dans une grande sauteuse antiadhésive, sur feu moyen-élevé, chauffer l’huile et l’ail. Frire doucement 4 minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce que l’ail soit tendre et doré, et qu’il dégage son arôme. Réduire le feu au besoin ; l’ail ne doit pas trop dorer ni devenir croustillant. Prélever 45 ml (3 c. à soupe) d’huile et la moitié de l’ail de la sauteuse, et les transférer dans un petit bol avec la harissa, le piment, le citron confit et le jus de citron. Mélanger et réserver.

Remettre la sauteuse sur feu élevé. Ajouter les courgettes et 6 ml (1 1/4 c. à thé) de sel. Cuire 18 minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce que les courgettes soient très tendres mais gardent encore plus ou moins leur forme (réduire le feu au besoin ; les courgettes ne doivent pas trop dorer). Ajouter la moitié du basilic et mélanger. Transférer les courgettes dans un grand plat de service. À l’aide d’une cuillère, garnir de la préparation de harissa. Laisser reposer 15 minutes. Parsemer d’une pincée de sel et terminer avec le reste du basilic.