Distillerie montréalaise en bordure du canal Lachine, Cirka produit de nombreux spiritueux comme son gin Sauvage (un must). Pour Noël, on vous propose aussi le 375 Édition Limitée, un gin digestif plus sucré de type Old Tom. On est ici sur les canneberges, les griottes et les pétales de rose qui se devinent dans la robe colorée et la bouche soyeuse. Gin digestif.

Prix: 39,75$, code SAQ 14479631 saq.com