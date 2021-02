Pour ce mois de février « sans alcool » on vous propose un nouveau mocktail signé Max Coubès, mixologue québécois et fondateur de BUVETTE. Ce cocktail est simple, mais non sans un twist surprenant avec le Seedlip Garden 108 aux notes de menthes, de romarin et de thym qui se marie à merveille avec la lime et le concombre. C’est frais et l’on en redemande!