Lorsque vous servez un Glenlivet, le whisky single malt devient bien plus qu’un simple alcool à siroter. Pour cette série d’articles, on a fait appel à Rose Simard, mixologue en chef du ELLE établie à Montréal, pour créer trois cocktails exclusifs à base de whisky single malt, qui mettent en vedette la collection de spiritueux polyvalents et délicieux de Glenlivet. Réalisez ses recettes ingénieuses (et faciles) pour savourer de beaux moments!