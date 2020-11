Imaginez le scénario suivant: le soleil brille un dimanche matin. Devant vous, une somptueuse pâtisserie et un cocktail, un peu plus osé que votre traditionnel mimosa, Le Glenlivet royal, un nectar effervescent, dans lequel on a mis du miel et qui est amplifié par la saveur tropicale équilibrée du single malt The Glenlivet 12 ans d’âge. Dégustez-le dès que sonne midi, et gageons que le brunch s’étirera jusqu’à tard dans la journée. Santé!