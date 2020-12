Envie de donner un peu d’oumph à votre prochain week-end dans un chalet? Servez un café qui plaira à tous, à coup sûr: le Café du capitaine! «Pour créer cette recette, je me suis imaginée au chalet avec des amis, bien au chaud, en train de jaser de tout et de rien et d’organiser des tournois de jeux de société, explique Rose. Je voulais concocter quelque chose de réconfortant, qui pourrait aussi illuminer les soirées!» Avec une lampée d’espresso, du sirop de chocolat noir épicé et le goût intense et riche du Captain’s Reserve de Glenlivet, cette boisson réchauffe les cœurs et donne envie de profiter du temps entre amis jusqu’aux petites heures!