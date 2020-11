Portions 4 à 6

Préparation 10 minutes

Cuisson 50 à 55 minutes

Ingrédients

3/4 tasse (180 ml) de confiture d’abricots

1/2 tasse (125 ml) de bouillon de poulet

Jus de 1 citron

2 c. à soupe (30 ml) de moutarde à l’ancienne

2 gousses d’ail, hachées

1 c. à thé (5 ml) de gingembre moulu

1/2 c. à thé (2,5 ml) de curcuma

1/2 c. à thé (2,5 ml) de coriandre moulue

1/4 c. à thé (1,25 ml) de cannelle

1 gros oignon rouge, émincé

12 hauts de cuisses de poulet

1/2 tasse (125 ml) d’abricots séchés coupés en 2

1 citron bien lavé, en quartiers

Sel et poivre, au goût