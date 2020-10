Temps de préparation 45 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients

Huile de tournesol

4 c. à s. de noix de coco séchée

3 gousses d’ail, pelées et écrasées

1 c. à s. de gingembre râpé

1 c. à s. de poudre de cari douce ou moyenne

½ c. à t. de curcuma

1 bâton de cannelle

½ c. à t. de gousses de cardamome, légèrement écrasées

½ c. à t. de clous de girofle entiers

1 anis étoilé

6 échalotes françaises, tranchées

1 ananas mûr de taille moyenne, pelé et coupé en morceaux après en avoir ôté le cœur (environ 350 g après préparation)

1 boîte de 400 ml de lait de coco

1 c. à s. de cassonade dorée

1 c. à s. de sauce de poisson

400 g de crevettes crues, décortiquées

Poignée de feuilles de coriandre

Riz basmati cuit, pour accompagner

Préparation

Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans un wok ou une grande casserole et ajoutez la noix de coco séchée. Faites-la revenir jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Mettez-la dans un saladier et mélangez-la avec l’ail, le gingembre, la poudre de cari, le curcuma, 1 cuillère à thé de sel et 2 cuillères à soupe d’eau de manière à former une pâte.

Remettez le wok sur le feu et ajoutez 3 cuillères à soupe d’huile. Lorsqu’elle frémit, ajoutez la cannelle, la cardamome, les clous de girofle et l’anis étoilé. Laissez-les cuire 30 secondes environ afin qu’ils libèrent leurs arômes, puis ajoutez les échalotes. Baissez le feu et remuez les échalotes jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Ajoutez la pâte à la noix de coco et faites cuire à feu doux 2 minutes environ, en remuant de temps en temps pour éviter qu’elle ne colle trop à la casserole.

Ajoutez l’ananas, le lait de coco, la cassonade et la sauce de poisson. Lorsque le lait de coco frémit, ajoutez les crevettes en remuant. Faites-les cuire quelques minutes jusqu’à ce qu’elles deviennent roses. Goûtez et assaisonnez, et ajoutez un peu de sauce de poisson ou de sel si nécessaire.

Ajoutez la coriandre en remuant et servez le cari avec du riz.

Variante

La courge butternut coupée en dés est parfaite pour préparer une version végétarienne de ce plat. Elle nécessite plus de cuisson que les crevettes : coupez-la en morceaux assez petits (de la taille des crevettes), ajoutez-la en même temps que le lait de coco, faites-la cuire 8 min avant d’ajouter l’ananas, et de poursuivre la cuisson 2 min.

Le végétarien flexible 2 (pour les pescétariens!) (KO Éditions) offert dans toutes les librairies du Québec et en version numérique sur Ko-edition.ca.

