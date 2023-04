Ce vin délicieux, qui allie les cépages tempranillo (64 %) et grenache (36 %) et qui est fermenté à température contrôlée dans des cuves en acier inoxydable, est très polyvalent et peut accompagner une panoplie de plats et de cuisines du monde: les viandes grillées, la volaille, les pizzas ou encore les pâtes. À nous de choisir les saveurs qui feront vibrer nos papilles et celles de nos convives, et qui décupleront les notes particulières de ce petit chef-d’œuvre en bouteille. On pense, par exemple, à la cuisine espagnole – évidemment! –, mais aussi à la cuisine italienne, française et même indienne.

Santé et bon appétit!

Prix à la SAQ: 18,05 $.

Veuillez consommer Campo Viejo Ecológico avec modération.