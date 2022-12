Deuxième livre de la sym­pathique cheffe pâtissière et journaliste culinaire Lesley Chesterman, Un week-end chez Lesley propose une multitude de plats à celles et ceux qui adorent recevoir de la visite. Le pâté chinois, un gros bol de spag et la trempette à la pizza côtoient la mousse de foie de volaille, les gougères au fromage et le canard poêlé aux cerises dans cette ode à la bonne bouffe et aux moments partagés. De plus, la cheffe y révèle quelques astuces, comme sa méthode pour faire de l’excellent café et la façon de bien planifier un potluck.

