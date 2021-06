Devenus viraux sur TikTok, les baked oats, c’est cette recette gourmande, végane et sans gluten qui nous fait manger du gâteau dès le matin. Quoi demander de plus? On vous fait découvrir 10 recettes trouvées sur Pinterest qui ont attiré notre attention.

Gâteau d’avoine aux pépites de chocolat (l’original)

Parce que les choses simples sont souvent les meilleures, la recette originale est gagnante. On a l’impression de croquer dans un muffin tout chaud avec des pépites de chocolat pour ajouter une touche gourmande.

Cliquez ici pour la recette.