Pourquoi avoir choisi d’écrire un livre de cuisine quand il en existe déjà tout plein?

L’esthétique me guide en tout, et je crois que les aliments ont meilleur goût lorsqu’ils sont beaux et préparés avec amour – après tout, on mange d’abord avec les yeux. Sauf que le côté visuel est largement ignoré dans les livres de cuisine, ce qui explique pourquoi on entend si souvent dire que «le plat ne ressemble pas à la photo». J’avais envie de corriger cette impression.

Comment avez-vous fait le saut de designer à cheffe?

Comme je l’explique dans le livre, mon parcours est atypique. Je ne suis pas diplômée d’une école culinaire, quoique j’aie suivi des cours. Je n’ai jamais travaillé dans la cuisine d’un resto et, avant d’être enceinte de mon fils, Jivan, j’avais à peine allumé un four. [NDLR: Athena Calderone est mariée à Victor Calderone, célèbre producteur et DJ qui a travaillé avec les Madonna, Sting et Beyoncé de ce monde.] Étant donné que j’ai passé beaucoup de temps à la maison pendant et après ma grossesse, j’avais besoin d’un exutoire créatif et social. La cuisine est devenue une forme d’expression personnelle. Je cuisinais, puis j’invitais les gens à la maison!

Votre blogue lifestyle, EyeSwoon, est arrivé par la suite?

Oui, en 2011. Il faut dire que j’ai eu le bonheur de côtoyer autant de grandes toques, comme Jean-Georges Vongerichten, que des photographes et des blogueurs culinaires au talent fou. Ça m’a inspiré EyeSwoon, qui réunit mes deux passions, puis un deuxième livre, Live Beautiful, qui est consacré au design.