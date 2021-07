StoneHaven Le Manoir : je me souviens…

« C’est un endroit magnifique, qui mérite de compter parmi les plus grandes tables au Québec! » dit le chef Éric Gonzalez. Et il a bien raison : l’établissement en surplomb du lac des Sables, à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, a toute une histoire. Tour à tour propriété (avec salle de bal!) d’un homme d’affaires montréalais, résidence de pères oblats, sanatorium, puis hôtel-spa, c’est depuis 2019 un hôtel-boutique de 34 chambres, auquel on a redonné tout son lustre, jardin à l’italienne compris.

De son côté, l’ex-chef de l’Atelier de Joël Robuchon, au Casino de Montréal, entend continuer à concocter « une cuisine d’émotion, du souvenir ». Avec le sous-chef Nicolas Remond, il veille d’ailleurs à ce qu’on se souvienne parfaitement du contenu de nos assiettes!

« La présentation des plats est très soignée parce qu’on mange d’abord avec les yeux, dit Éric Gonzalez. Après, c’est une cuisine cuisinée, qui sublime les saveurs. » Et pour ce faire, place aux meilleurs produits qui soient. « Par exemple, j’ai du safran qui vient d’Afghanistan, dit-il. Le chef d’un village plantait du pavot et, pour ses enfants, il a décidé de planter plutôt du safran, et avec le sien, trois pistils parfument tout un plat! »

Pour Marie-Josée Denis, directrice générale, StoneHaven Le Manoir est un lieu de calme, essentiellement destiné aux couples qui aiment bien manger. Ils sont servis par le forfait L’Art de la table! Mention spéciale au sommelier et directeur de la restauration Jean-Michel Cartier, pour sa carte des vins qui inclut plusieurs produits de chez nous et à la pâtissière Kim Long pour ses créations-bijoux.