C’est la détermination et la fibre entrepreneuriale d’étudiantes des sciences de l’environnement de l’UQAM qui a mis LOCO sur la carte. L’épicerie, qui compte aujourd’hui quatre adresses sur l’île et une épicerie en ligne, mise sur le respect dans chacune des sphères qui touchent de près ou de loin à LOCO; le respect de la nature, le respect des producteurs, le respect des consommateurs… « Quand nous avons lancé LOCO, personne ne savait ce qu’était une épicerie zéro déchet! Depuis, on a vu se multiplier toute une nouvelle génération de petits producteurs et d’épiciers aux valeurs écologiques. Nous en sommes très fières », affirment Andréanne Laurin, cofondatrice et directrice générale, et Marie-Soleil L’Allier, cofondatrice et agente de changement. On ne manque pas de les visiter, que l’on se trouve dans Villeray, Ahuntsic, Verdun ou sur Le Plateau-Mont-Royal. Psitt! On remplit la Boussole Zéro Déchet pour connaître notre profil et recevoir quelques astuces pour aller plus loin.

On s’y rend pour : une recette en pot BOCO LOCO à laquelle on n’a qu’à ajouter les ingrédients liquides. Une solution parfaite pour les jours où on manque d’inspiration!