Markina

En Montérégie, le resto-boutique Markina nous offre une boîte gourmande du temps des Fêtes pleine de plats savoureux et douceurs faites maison. Plus de six options de boîtes s’offrent à nous, dépendamment de nos besoins, et il est également possible de commander des plats individuels, pour sublimer notre propre menu du réveillon.

Prix: de 105$ (pour 2) à 199$ (pour 6).

Infos et commandes: markina.ca