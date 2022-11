L’art du plateau de fromages d’ici pour Noël

Qui dit préparatifs du temps des Fêtes, dit habituellement course effrénée contre la montre, organisation de l’horaire de toute la famille au quart de tour, charge mentale et préparation des repas. Mais pourquoi se mettre autant de pression quand il est si facile et agréable de servir, au cours de nos moments festifs, des fromages québécois qui raviront tant les papilles que les pupilles de nos invités?

La belle idée: faire le plein d’une variété de fromages d’ici (qui sont d’ailleurs réputés dans le monde pour leur bon goût!) et créer un plateau gourmand et ludique qui plaira à tous et toutes. Gageons que la dégustation vous vaudra des «Ooh!» et des «Aah!» et une pluie de félicitations bien senties!