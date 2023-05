Idée de repas d’été n o 2: un souper improvisé

Des amis s’invitent de façon impromptue? Pour les recevoir sans se casser la tête ni s’éterniser aux fourneaux, on garde quelques éléments essentiels dans notre frigo, comme des lumpias, ces petits rouleaux de printemps frits originaires des Philippines, garnis de savoureux poulet adobo. Pendant qu’ils cuisent au four, on sort du congélateur une tarte à la crème à l’ube, confectionnée avec une croûte aux biscuits Graham et garnie de perles boba: elle dégèlera tranquillement pendant le repas. Et pour s’ouvrir l’appétit: une trempette étagée façon pierogis déconstruits, à servir avec de croustilles ondulées. Rapide et délicieux.

Produits: Rouleaux de printemps Lumpia au poulet adobo philippin PC garnis de légumes et de poulet , Tarte à la crème Ube Boba PC, Trempette 4 étages Pierogis garnis PC.