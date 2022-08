Veuve Clicquot souffle ses 250 bougies en grand, et la bonne nouvelle, c’est que vous êtes invités à la célébration! Une expérience gastronomique inoubliable attend les convives de la Tablée Éphémère. Cet événement d’envergure s’étalera sur trois semaines, en plein cœur de Montréal, et saura ravir les amateurs de bonne chère… et d’excellents champagnes! Le tout, dans un décor lumineux et ensoleillé à faire rêver, conçu par l’agence Madame Bombance.

La Tablée Éphémère aura lieu rue McGill du 7 au 25 septembre, les soirs du mercredi au samedi. Au menu: des plats décadents et gourmands conçus par certain des meilleurs chefs de Montréal, parfaitement agencés aux champagnes Veuve Clicquot. Les chefs de renom Francis Blais (Menu Extra), Theo Lerikos (Tuck Shop) et Danny Smiles (Willow Inn) éblouiront les invités, grâce à des mets recherchés qui se marient à merveille avec le champagne et qui font honneur au côté joyeux, vibrant et élégant de la marque réputée. Le dimanche, à l’heure du brunch, les chefs Raegan Steinberg et Alex Cohen (Arthurs) nous convient à un réveil gastronomique hors du commun.