Biscuits au chocolat blanc

On n’a pas le temps de cuisiner des sablés? On achète des biscuits au supermarché, on les trempe dans du chocolat blanc fondu, on y dessine des oreilles et des yeux à l’aide de crayons alimentaires et on y plante une mini-guimauve pour imiter la queue de notre petit lapin. Avis aux cuisinières pressées!

