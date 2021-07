BOL DÉJEUNER FRUITÉ

On aime l’ajout de graines de chanvre et de sel de mer au granola maison composé de flocons d’avoine, aux graines de citrouille, au germe de blé et à la cannelle. Et on est servi-e-s côté petits fruits, car on peut y ajouter nos préférés ; canneberges, bleuets, cerises, fraises, framboises, mûres et tutti quanti.

Cliquez ici pour voir la recette.