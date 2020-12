On poursuit l’apéro avec ces œufs mimosas qui deviendront vite le clou du repas. On donne une jolie couleur rose aux oeufs à la coque qu’on écaille et qu’on laisse tremper dans un mélange de vinaigre blanc et de jus de betteraves. Pour la suite, on procède comme à l’habitude. Splendide! Cliquez ici pour voir la recette.