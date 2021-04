PÂTISSERIES AUX PRUNES ET AU FROMAGE À LA CRÈME



La pâtisserie de votre quartier va vouloir vous chiper cette recette de trottoirs aux prunes feuilletés à souhait. Comme on peut les préparer en une heure et des poussières, on prévoit le coup en se levant un peu plus tôt le matin du brunch.

Cliquez ici pour voir la recette.