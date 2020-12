Exit les croustilles du commerce! On remplit un gros bol de ces chips aux betteraves colorées et cuites au four! Une fois rôties, on les saupoudre d’un mélange de sel de mer et d’échalotes frites. Ou encore, on y ajoute un peu de poivre et de tabasco si on aime avoir une touche piquante! Cliquez ici pour voir la recette.