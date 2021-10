Style de vie

Puisqu’on se promène plus que jamais dans notre pays, on profite de notre passage dans les provinces canadiennes pour se faire dorloter comme il se doit dans les plus beaux endroits conçus pour la détente, le ressourcement, la beauté et le bien-être. Vous laisserez-vous tenter par un luxueux soin du visage Valmont de deux heures en Ontario, ou par un traitement shiatsu dans la forêt de Great Bear, en Colombie-Britannique? À vous de choisir parmi 8 spas exceptionnels à visiter cet automne.