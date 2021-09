Ici, tout le monde connaît Jacques et Diane et leur affriolante sélection du potager traditionnel. On y fait aussi le détour pour des légumes racines (betteraves, rabioles, céleri-rave, etc.), des haricots extra-fins en début d’été et une sélection inégalée de fines herbes. Parions que vous ne les connaîtrez pas toutes!

Ouvert de juillet à septembre, section #4 de la carte, (450) 454-9236