Pincette

Parce qu’on s’ennuie de voyager et de voir la mer, ce nouveau « bar à homard » récemment inauguré au coeur du Vieux-Montréal nous réconcilie avec les traditionnels « lobster shacks » et l’odeur de l’eau salée. Au Pincette, des plats «classiques» inspirés du Maine sont proposés: guédille de homard, homard entier au four, brochette de homard, salade de homard, etc. Le tout servi dans un cadre moderne et décontracté. On aime aussi: la terrasse, le décor inspirant thématique, le service attentionné et la carte des vins travaillée. pincettemtl.com