Comme le dit elle-même Danielle Paquet, présidente et directrice générale de Bela Peko, « l’idée de faire des gâteaux à base de légumes n’est pas nouvelle, mais c’est notre façon de produire des desserts gourmands en formule prêt-à-cuisiner qui est unique. » Et elle a bien raison puisque la maison ne tarit pas en éloges depuis sa fondation. En plus d’offrir des desserts santé à base de purée de légumes riches en fibres et en antioxydants, les préparations de gâteaux sont encapsulées dans de jolies boîtes illustrées par des artistes du Québec, dont Cécile Gariépy.

On s’initie à la marque Bela Peko, dont le nom signifie péché mignon en espéranto (une langue internationale visant à rapprocher et favoriser les échanges entre les peuples sur le globe), et on cuisine en 5 minutes top chrono les brownies chocolat et betteraves. Leur texture moelleuse qui fond en bouche ne laissera personne indifférent, les petits comme les grands. Si on fait preuve de plus d’audace, on se tourne vers le mélange caramel épicé et panais qu’on concocte sous forme de pain et qu’on sert le matin venu avec un latté. Nul doute, Bela Peko est vraiment en train de créer toute une révolution sucrée!

Prix: 15 $ la boîte