DUO DE SOUPE AUX LENTILLES, AU CHOU-FLEUR ET AUX CREVETTES, ET DE SANDWICH AU QUINOA ET À L’HALLOUMI

On façonne des boulettes de quinoa, de courgette, de menthe, d’œufs et de farine qu’on fait griller dans un poêlon et qu’on assortit d’une généreuse tranche de fromage halloumi. Il ne reste plus qu’à garnir la soupe d’une lampée de crème sûre et d’un quartier de lime.

Cliquez ici pour voir la recette de soupe et ici pour voir la recette de sandwich.