On ne vous apprend rien, ce rosé compte parmi les préférés des Québécois et pour cause. Sec et délicat, cet assemblage bio à base de grenache gris offre un nez un brin floral et un bouquet sur les agrumes et les petits fruits rouges. À servir en hors-d’œuvre ou avec du poulet, des poissons et crustacés.

Psst! Le Pive est désormais offert en canette, une tendance qui prend d’assaut même les bons crus!

Prix: 16,05 $ (bouteille 750 ml), 5,50 $ (canette 250 ml)