10 boîtes gourmandes à commander pour les Fêtes

On pense aussi au lendemain de Noël, où on voudra certainement faire le farniente et déjeuner en amoureux ou en famille. Ricardo vient à la rescousse avec sa boîte gourmande pour le brunch. Elle comprend des gaufres maison, de la confiture de bleuets sauvages, une frittata aux champignons, bacon, poireau et cheddar de Charlevoix (en plus de pommes de terre, de saucisses à déjeuner et de pain aux bananes). On peut aussi y ajouter des mimosas à la fleur de sureau (coût additionnel de 30 $).

Prix: 50 $ (deux personnes) ou 100 $ (quatre personnes)

Commandes: dès maintenant jusqu’à la mi-décembre 2020

Livraison: au choix, les jeudis, les vendredis et les samedis.

Zones desservies: la Ville de Montréal, les couronnes nord et sud (selon les codes postaux) et la ville de Québec. Les frais de livraison sont de 15 $. On peut la cueillir sans frais dans l’une des trois succursales Ricardo.

Info: commandes.cafericardo.com