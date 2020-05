View this post on Instagram

📣 OLÉ OLÉ! Suite au grand succès de notre jambon de Pâques, le Mon Lapin vous lance un FESTIN DE LA FÊTE DES MÈRES. Gravlax, crevettes de Matane, crêpes, asperges (🤞🏻), radis, renversé aux petits fruits… Une panoplie de délices printaniers! Nous sommes heureux de vous offrir un menu en partenariat avec nos chers producteurs Québecois. #achetonslocal . 🌷+ Des fleurs pour une bonne cause! En collaboration avec nos amis chez @belljarbotanicals, nous vous proposons l’option d’ajouter un bouquet de 10 tulipes colorées pour l’occasion. 2$ de chaque bouquet sera versé à la Fondation ‘Mères avec Pouvoir’ pour aider les mères mono-parentales dans le besoin. @meresavecpouvoir . 🍷+ Du vin? Du vin! Et oui, il y aura du vin. Du très, très bon vin. Des vraies pépites. Des flacons qui vous amèneront énergie, tonicité, et bonheur. Et des superbes nectars de nos producteurs préférés du QC! En quantités limitées. 🦄. Premier arrivé, premier servi. Vous avez jusqu’au 4 mai pour effectuer votre commande. Pick-Up sur rendez-vous le 7, 8, ou 9 mai. Livraison sans contact (mais avec amour!) dispo pour 5$ sur l’Ile de MTL. LINK TO ORDER IN BIO. Merci de votre soutient. Au plaisir de célébrer la Fête des Mères avec vous… de loin! 🌷🌷🌷 . . . #supportlocal . 📸 : @dominique_lafond 💚