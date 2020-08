Hollywood

La nouvelle venue Laura Harrier nous a absolument conquises dans la série Hollywood, qui nous plonge dans le La La Land des années 1940 et dénonce le sexisme, le racisme et l’homophobie qui y ont la couenne dure.

Nanette

On ne s’est jamais tout à fait remises du visionnement du spectacle solo Nanette, de Hannah Gadsby, qui a causé rien de moins qu’une petite révolution dans les mois qui ont suivi la vague #MeToo. Grâce à la captation de son plus récent spectacle, Douglas, on pourra plonger à nouveau dans l’univers de cette humoriste australienne, peuplé de réflexions franches, profondes, nécessaires.

Devenir

Michelle Obama, dont l’œuvre et l’influence sont racontées dans le documentaire Becoming, qui porte sur la tournée de conférences effectuée pour le lancement de son autobiographie. Son leitmotiv, en filigrane: raconter et valoriser notre propre histoire, pour exister pleinement et revendiquer la place qui nous revient.

