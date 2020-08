À la vue de tous!

Instagram joue également un rôle dans cette nouvelle manière de consommer. «Notre décor a toujours été une façon de montrer notre personnalité», dit Hannah Martin, journaliste principale en design au Architectural Digest, dans un article pour Outline, «mais aujourd’hui, notre vie privée est… publique! On met notre joli décor au premier plan de nos selfies, de nos publications. C’est un prolongement de notre sens du style, de notre garde-robe.» Les tendances – bien qu’elles aient toujours été présentes en design intérieur – se succèdent rapidement, et les gens consomment à la vitesse grand V pour tenter de suivre le rythme.

On entend de plus en plus parler de l’industrie de la fast-fashion et de ses effets néfastes tant sur les employés des usines de fabrication que sur la santé de la planète. Mais les méfaits de la tendance fast-furniture restent relativement méconnus. Ainsi, alors que, dans l’industrie de la mode, on commence tranquillement à proposer des options plus vertes au plus grand nombre, l’offre écoresponsable pour les meubles vise, elle, encore presque uniquement les gens fortunés. De surcroît, la transparence le long de la chaîne d’approvisionnement et du processus de fabrication est un concept encore trop peu populaire chez les manufacturiers de meubles. Difficile, alors, de faire un achat réellement éclairé!

«Heureusement, on a remarqué un intérêt grandissant de la part des consommateurs pour les meubles fabriqués de manière responsable, affirment Catherine et Philippe, de Woodstock & cie. Ils sont investis dans le processus de sélection et de fabrication, et sont fiers de leur achat, même s’il est plus cher. Ils achètent non seulement un beau meuble qui encourage l’économie locale, mais aussi une identité, une marque, qui colle à leur façon de voir le monde, et d’entrevoir l’avenir.»

Des solutions à moindre coût

Pour certains, acheter neuf et local est une utopie. Les meubles fabriqués au Québec par des artisans d’ici valent chacun des sous qu’on y investit, mais ils coûtent quand même… beaucoup de sous! Comment faire, alors, pour transformer notre décor de façon responsable si on a un petit budget? Alexandra Cherot-Dalle, designer d’intérieur qui se spécialise dans les décors écoresponsables et fondatrice de Raw Space Design, nous donne ses trucs de pro.

1. Ne pas acheter

«Le mieux pour l’environnement, c’est simplement… de ne pas acheter! Avant de cliquer sur “ajouter au panier”, il est important de se demander si notre achat va vraiment nous servir, et si on ne devrait pas plutôt donner un second souffle à un objet qu’on possède déjà. On peut aussi demander aux membres de notre famille et à nos amis s’ils n’auraient pas l’article qu’on désire et s’ils seraient prêts à s’en débarrasser. Il y a des trésors qui dorment dans les garages et les greniers des gens dans notre entourage!»

2. Un coup de peinture

«Lorsqu’on a du cœur à l’ouvrage pour remettre à neuf – ou à notre goût – un meuble qu’on a déjà, ou qu’on a déniché quelque part, un fort sentiment de fierté nous envahit. Résultat: on fait plus attention à notre mobilier, pour lequel on a travaillé fort. Finalement, faire preuve de créativité, c’est payant, pour nous et pour la Terre!»

3. Une mini-coop de DIY

«Pour retaper des meubles de la bonne manière, il faut des outils. Mais comme on n’utilise pas une ponceuse ou une scie ronde tous les jours, on peut les louer, les emprunter, ou encore les acheter en groupe! Économique, pratique, et bon pour la planète.»

4. Vive les produits d’occasion!

«Avec Kijiji ou encore Marketplace, il est plus aisé que jamais de faire des trouvailles à très bas prix. Et ce sont aussi de formidables plateformes pour vendre ou donner des objets qui ne nous servent plus! Il existe aussi bon nombre de bazars et d’antiquaires, en ville comme à la campagne, chez lesquels on peut aller fouiner. Une façon de faire d’une pierre deux coups: on trouve des meubles solides, originaux et à une fraction du prix, en plus d’encourager l’économie locale.»

5. Faire ses devoirs

«Lorsqu’on achète du neuf, on fait au préalable des recherches, et pas seulement sur le prix! On prend note des matériaux utilisés, du lieu de fabrication, des valeurs que semble véhiculer l’entreprise. Et on s’assure que notre choix final sera durable et polyvalent. Le but, c’est de garder notre acquisition longtemps; alors, on consomme intelligemment!»



