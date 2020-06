Cette année, je me suis séparée. Pour la première fois depuis le début de ma vie de jeune adulte, j’étais… toute seule. Une célibataire! Durant les mois suivant ma rupture, mes merveilleuses amies ont veillé à ce que je me sente bien entourée. Puis, j’ai déménagé toute seule, pour la première fois, dans un petit appartement lumineux. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé à quel point j’étais incapable de passer du temps en ma propre compagnie. La solitude, quand on est habituée à vivre à deux, c’est un gouffre effrayant. Heureusement, être bien toute seule, ça se pratique!

Je fais rarement les choses à moitié. Pour m’habituer à ma vie en solo, j’ai donc décidé de partir en voyage toute seule. Une semaine, juste moi et une tonne de livres. Pour une fille qui a de la difficulté à aller prendre un café toute seule, c’était, disons-le, un gros défi. Même si mon voyage n’a pas été qu’une partie de plaisir, j’en ai tiré une leçon incroyable: je pouvais avoir du fun… avec moi-même!

À partir de ce moment, j’ai décidé de me lancer de nouveaux défis, toujours en solo: aller souper dans un bon resto, grimper des montagnes, essayer un nouveau sport, prendre une bière dans un bar. En essayant, au possible, de ne pas me cacher derrière l’écran de mon cellulaire (avouez que c’est ce qu’on a tendance à faire, chaque fois qu’on est seul en public). Au fil du temps, c’est devenu de plus en plus facile, et même, de plus en plus agréable!

J’adore mes amies. J’espère, un jour, tomber amoureuse d’un gentil garçon. Mais même si c’est extrêmement important de bien s’entourer, apprendre à être en paix avec soi-même, c’est l’un des plus beaux cadeaux qu’on puisse se faire. Qu’on soit célibataire ou pas, d’ailleurs! En 2017, je compte continuer à sortir de ma zone de confort, une activité en solo à la fois. En espérant vous inspirer à apprécier votre propre compagnie, voici quelques-uns des défis qui m’attendent.

M’isoler dans un chalet le temps d’un weekend

Pour une peureuse comme moi, j’avoue que ça ne sera pas de la tarte d’être toute seule dans les bois pendant quelques jours. Mais un défi, faut bien que ça soit un peu difficile, non? Avec une pile de bons livres, un pyjama plus que confortable, un feu de bois réconfortant et une bouteille de vin rouge, ça devrait bien aller.

Partir à l’aventure

Mon dernier voyage en solo en était un, disons-le, de luxe. Pas si dépaysant! Pour ma prochaine expédition, je compte sortir (un brin plus) des sentiers battus. J’ai dans la mire plusieurs destinations, toutes assez différentes: le Sri Lanka, l’Allemagne, le Japon, la Suisse, l’Écosse… Mais, peu importe où je me rendrai, cette fois, pas question de louer une villa! Une chambre dans un Airbnb ou un lit superposé dans une auberge de jeunesse me sortira bien plus de ma zone de confort, en me permettant peut-être de faire des rencontres intéressantes, qui sait!

Assister à des concerts ou à des pièces de théâtre

Je l’avoue, j’ai déjà refusé des invitations à des spectacles (on m’y invite pour le travail) parce que je n’avais pas accès à un deuxième billet… et que j’étais effrayée de m’y rendre toute seule. Cette année, je ne m’en prive plus! À l’opéra, au ballet ou au cinéma, si on me propose une sortie intéressante, seule ou pas, j’y vais.

Aller dans un 5 à 7

Quand on travaille à ELLE QUÉBEC, on est souvent invitée à des cocktails de réseautage ou à des ouvertures d’établissements jet set. D’habitude, on s’y rend entre collègues (parce qu’on s’aime!). Mais il arrive que je refuse de m’y rendre parce que mes collègues ne sont pas disponibles. Aller faire du réseautage toute seule? En 2017 (et avec un martini à la main), tout est possible.

