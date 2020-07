Vertige

OK, mais j’ai encore besoin d’aller voir sous le vernis des beaux constats. Au tout début de cette petite fin du monde, comment l’enquêteuse Marie-Louise Cyr, de la série L’échappée, s’est-elle sentie? «Ç’a été un énorme vertige. Quand la vie va vite, il y a des choses qu’on arrive à tasser du revers de la main. Moi, par exemple, c’est mon anxiété. Quand la vie ralentit, tout remonte à la surface. Est-ce que je vais travailler dans la prochaine année? Est-ce que ma famille va être atteinte? Est-ce que mes parents vont être corrects? Est-ce qu’il faut que j’achète des masques? Une visière? Comment ça, y a plus de Purell? C’est tout un exercice d’apprendre à tolérer ses pulsions, à lâcher prise. Et des fois, je me retrouve en situation d’échec.»

Et son rire remonte, si clair, si vrai. «Accueillir le ELLE Québec chez moi en ayant une repousse, en n’ayant pas fait de soin facial et avec les enfants, c’est… Je ne sais pas si la cour sera prête! J’ai averti l’équipe que je ne pensais pas que la robe Versace à 10 000 $ serait une super bonne idée. Bowie va avoir des petits pieds sales, on va se balancer sur le vieux module de jeux délavé. Ce n’est pas photogénique, tout ça! Ça va être fucking imparfait. Mais tu sais quoi? C’est la vérité, et la vie n’est pas glamour en ce moment.»

Cette discussion pas glamour commence à me faire autant de bien qu’un verre de vin entre amies. Une question me vient à l’esprit. J’ai lu sur un site quelconque que le tournage de la nouvelle série Escouade 99, dans laquelle Bianca incarne la policière Rosalie, avait été exigeant. Plus exigeant que d’être 24/7 avec deux jeunes enfants à naviguer dans un flot d’incertitudes? «Ha! ha! Tu vois, pour moi, ce qui était le plus drainant durant le tournage, c’était de gérer ma culpabilité. Le tournage se faisait à Québec, et j’étais loin de mes filles.» Elle creuse: «Mon cheval de bataille depuis un certain temps, c’est de faire mentir la croyance selon laquelle on ne peut pas exercer ce métier et être mère en même temps.» Elle raconte la décision qu’elle a prise un jour où Liv était malade. Écartelée entre le désir de rester auprès de son enfant et les impératifs d’enregistrement de l’émission Format familial, Bianca a simplement amené sa petite avec elle sur le plateau: «Elle était sur ma hanche. Elle me jouait dans le visage et elle parlait. Ce n’était pas l’idéal, mais j’ai décidé que c’était possible.» Ainsi, la comédienne a déjà allaité Bowie entre deux prises à l’occasion d’un tournage qui avait lieu deux semaines après son accouchement. Elle se souvient aussi d’une intense scène de danse avec beaucoup de figurants il y a quelques années: «Je venais de faire une fausse couche, mais je ne pouvais absolument pas freiner la production, ce n’était pas possible. Alors, j’ai mis une couche et j’ai joué la scène. J’ai gardé mon petit secret pour moi.» Elle précise: «Je ne fais pas pitié, c’est juste la réalité. Je suis folle de mon métier, mais il faut avouer qu’il est difficile à conjuguer avec la famille.»

Je lui demande si elle ne pense pas que la situation actuelle vient justement ouvrir des brèches dans les frontières si étanches qu’on a érigées entre nos boulots et nos familles. Soyons honnêtes: il y a une part de soulagement à faire des vidéoconférences avec les autres et de voir qu’on n’est pas les seules à ramer, non? «Tellement! Il y a une humanité qui ressort de tout ça. Tu vois tous tes collègues qui sont essoufflés, qui ont du mal à composer avec la situation, qui ont mis un film aux enfants et qui se sentent coupables parce qu’ils auraient plutôt dû faire l’école à la maison… et le chat qui arrive et fait un dégât. Moi, cette humanité-là, c’est ce que je préfère. En amour, en amitié, j’ai besoin de cet espace pour l’imperfection.»