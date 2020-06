Impossible de ne pas tomber sous le charme de la nouvelle offrande de l’autrice-compositrice-interprète Amylie. Au-delà de la marée (la mère et le père et leur petit) est un hymne pour tous les couples qui ne s’oublient pas, bien qu’ils soient aussi devenus parents. Et toute la douceur du texte et de la voix de la chanteuse est exacerbée par les sublimissimes images de Mathilde Corbeil (@salut_mathilde sur Insta). La chanson sera offerte sur toutes les plateformes numériques dès le 5 juin.

À écouter (et à regarder!) en boucle. Rassurant et enveloppant.

Amylie a choisi de remettre les revenus des ventes et du streaming de la pièce à l’organisme Rais – Ressource adoption, un organisme communautaire dont la mission est de soutenir les personnes adoptées de tous âges et de toutes origines ainsi que les parents adoptants, afin de favoriser un bien-être individuel et familial.

Lire aussi:

Trois compositeurs et pianistes montréalais à écouter

En exclusivité : le vidéoclip « Hold On To Me » de Jake and Fanny

En primeur: un duo signé Ingrid St-Pierre et Frannie Holder