Pour le party des fêtes, toute l’équipe du ELLE Québec s’est réunie au Casino de Montréal et a assisté, entre autres activités, au souper-spectacle Michael Jackson – Legacy. Retour sur une soirée inoubliable!
Une expérience festive en plein cœur de Montréal
Que ce soit pour une bachelorette, un anniversaire, un party d’entreprise ou une occasion spéciale à souligner entre amis, il n’est pas toujours simple de trouver une idée originale pour célébrer en groupe… et en grand! Au ELLE Québec, nous avions envie de clore 2026 dans une ambiance festive, mais surtout dans un cadre différent, histoire de nous créer des souvenirs et de renforcer nos liens. Comment faire plaisir à tout le monde?
Direction l’île Notre-Dame, au Casino de Montréal, situé au cœur de la ville et facile d’accès tant en transport en commun qu’en voiture (bonus: le stationnement est gratuit… notre directeur de la comptabilité était bien content!). Dès notre arrivée, la magie a opéré: on a beau travailler pour un magazine de mode, on se met rarement sur notre 36 pour aller au bureau! Se retrouver entre collègues dans nos tenues chics, au milieu d’un décor glam, nous a tout de suite plongés dans l’ambiance.
L’étage ARcade
Première étape: les installations immersives de Moment Factory à l’étage ARcade. Grâce à des projections au sol, on s’affronte ou on s’allie dans une série de jeux qui exigent rapidité, mémoire et endurance. Un conseil? Oubliez les talons hauts! On est bien plus à l’aise et efficaces en chaussettes! Et merci au maître de jeu, qui donnait les instructions au micro et qui a animé cette heure de rires et de chaos avec beaucoup de patience. On s’est ensuite dirigés vers la salle des arcades, sur le même étage, avec ses 20 jeux d’amusement pour retomber en enfance le temps de quelques parties endiablées de Twister, de Hungry Hippos, de course automobile… qui révèlent les personnalités les plus compétitives de la gang!
Souper-spectacle et ambiance électrisante
Vers 18h, on monte à l’étage cabaret pour le clou de la soirée: le souper-spectacle Michael Jackson – Legacy. Après un toast chaleureux et la dégustation d’un repas trois services (mention spéciale au paris-brest en dessert !), le rideau s’est levé à 20 h 30. Tout fan du roi de la pop se doit de voir la prestation scénique de cette troupe de douze danseurs et trois chanteurs, qui puise dans l’univers de Smooth Criminal en nous plongeant dans l’ambiance feutrée d’un bar clandestin. Et la prestation du chanteur (et grand danseur!) sur Billie Jean a déclenché une ovation de la foule.
Prolonger la fête
Après s’être déhanchés sur nos chaises pendant 1h40, on avait envie de prolonger le plaisir sur la piste de danse. On a donc mis le cap sur le bar Valet, à deux pas. Au programme? Dégustation de cocktails signature, petite séance de danse en ligne sur Cotton Eye Joe et concours de moves du côté de l’équipe marketing sur Despacito jouée par un band live. Il y a pire, non?
Entre les tables gourmandes, les spectacles, les bars animés, les arcades, les prestations live et l’ambiance festive et feutrée qui règne au Casino sept jours sur sept, chacun peut y trouver son compte. Et pour la personne qui organise la soirée, c’est une option sans tracas: les groupes sont parfaitement pris en charge grâce à une logistique claire et bien rodée, de la réservation jusqu’au déroulement sur place. Affichage sur les écrans pour se repérer facilement, coupons imprimés pour gérer les consommations: autant de petits détails qui font toute la différence lors de la gestion d’un événement corporatif!
Et franchement, quelle meilleure occasion que les Fêtes pour s’offrir une parenthèse magique en célébrant une année de complicité?
Notre verdict: à (re)faire absolument.