Pour le party des fêtes, toute l’équipe du ELLE Québec s’est réunie au Casino de Montréal et a assisté, entre autres activités, au souper-spectacle Michael Jackson – Legacy. Retour sur une soirée inoubliable!

Une expérience festive en plein cœur de Montréal

Que ce soit pour une bachelorette, un anniversaire, un party d’entreprise ou une occasion spéciale à souligner entre amis, il n’est pas toujours simple de trouver une idée originale pour célébrer en groupe… et en grand! Au ELLE Québec, nous avions envie de clore 2026 dans une ambiance festive, mais surtout dans un cadre différent, histoire de nous créer des souvenirs et de renforcer nos liens. Comment faire plaisir à tout le monde?

Direction l’île Notre-Dame, au Casino de Montréal, situé au cœur de la ville et facile d’accès tant en transport en commun qu’en voiture (bonus: le stationnement est gratuit… notre directeur de la comptabilité était bien content!). Dès notre arrivée, la magie a opéré: on a beau travailler pour un magazine de mode, on se met rarement sur notre 36 pour aller au bureau! Se retrouver entre collègues dans nos tenues chics, au milieu d’un décor glam, nous a tout de suite plongés dans l’ambiance.