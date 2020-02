Quelle est la philosophie d’Élément de base?

Thien: Parmi les valeurs premières de la marque, il y a la durabilité, la flexibilité et l’abordabilité. Ce qu’on souhaite, c’est d’offrir quelque chose d’un peu branché – qui s’inspire du mobilier haut de gamme italien – qui se distingue de ce qu’on trouve en magasin, puis de le rendre accessible à davantage de gens. Élément de base, c’est aussi une autre façon de consommer; une approche plus lente, plus personnalisée.

Comment cette façon de voir les choses influence-t-elle les pièces, leur fabrication et leur design?

T.: Nous misons sur la longévité des pièces, notamment avec nos housses nettoyables à sec et remplaçables, qui allongent grandement la vie de nos canapés. On voit tellement de divans au bord de la rue, jetés parce qu’ils sont tachés ou démodés. C’est du gaspillage! Pour être durable, un sofa doit pouvoir résister à la vraie vie; les enfants, le chien, les invités… Notre concept de housse permet de donner une deuxième ou une troisième vie à nos meubles, ce qui réduit leur empreinte écologique. De plus, nos collections sont conçues pour évoluer avec nos clients. Comme elles sont modulaires, on peut en réinventer la disposition selon son espace et en profiter longtemps.

Toutes vos pièces sont fabriquées sur commande. Quel effet cela a-t-il sur l’expérience d’achat?

T.: Cette façon de faire permet au client d’affirmer sa différence. Il peut choisir ses couleurs, ses matières, et créer un canapé que personne d’autre au monde ne possède. Nous croyons beaucoup à l’expression individuelle et artistique, ainsi qu’à toute la démarche et la réflexion qu’implique le choix d’une pièce aussi importante dans la maison. Puisque nos délais de livraison sont de quelques mois, et que nos meubles sont conçus pour durer, nos clients sont souvent moins stressés; ils réfléchissent à leur achat de manière plus posée, plus intentionnelle, et plus durable.

Comment parvenez-vous à offrir des prix aussi abordables?

T.: Nous n’avons pas pignon sur rue, exception faite de la salle de montre de notre entrepôt de Saint-Laurent. Nous sommes une toute petite compagnie qui ne fait affaire avec aucun intermédiaire ou revendeur, et nos marges de profit sont très petites. Je dis souvent qu’on offre «le sandwich le mieux rempli pour le prix»! (Rires)

