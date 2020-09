Melissa, qu’est-ce qui vous a donné l’envie d’être chef?

Comme plusieurs femmes de ma génération, je n’ai appris à cuisiner que lorsque j’ai quitté le nid familial. Au départ, je cuisinais parce que je devais le faire et que je m’ennuyais des soupes nourrissantes et du comfort food de ma mère. Puis, j’ai réalisé que j’adorais cuisiner pour tous mes amis qui s’ennuyaient aussi de leur mère, et j’ai commencé à nourrir tout le monde. Il n’y a pas de plus beau sentiment que de cuisiner pour des gens et d’ainsi les rendre plus heureux.

Quand avez-vous commencé à cuisiner?

Ma mère philippine est une excellente cuisinière – rien de raffiné, pas de recettes, juste de la bonne bouffe maison. Elle fait de super plats anglais et asiatiques, qu’elle a tendance à mélanger, de façon à créer une cuisine fusion unique. Et c’est la reine des restes! Elle m’a d’ailleurs appris que les meilleurs chefs ne gaspillent rien. Elle ne se rend pas à l’épicerie tant qu’elle n’a pas vidé le frigo.

Qu’aimez-vous le plus de votre métier?

Procurer de la joie aux gens à travers quelque chose d’aussi simple et le fun que de hacher, de remuer et de faire mijoter des aliments. J’aime aussi enseigner la cuisine et voir certaines personnes changer d’avis du tout au tout à ce sujet. La cuisine est aussi une façon pour moi de relaxer, de déstresser et même de méditer.

Quelle est votre philosophie culinaire?

Mangez ce qui vous rend heureux!

Parlez-nous un peu de Eat Happy.

Il s’agit de mon troisième livre de cuisine, paru après The Art of Eating Well et Good + Simple, créés en tandem avec ma sœur Jasmine. J’ai beaucoup appris sur ce que veulent les gens à force d’animer des démos, de faire des tournées et d’étudier mes réseaux sociaux: ils rêvent de recettes rapides, pratiques, saines et délicieuses. C’est ce que j’ai essayé de leur donner avec Eat Happy, qui regorge d’idées faciles, qui conviennent à tout le monde et pour tous les jours de la semaine. Chaque recette prend 30 minutes ou moins à exécuter et le livre regorge d’astuces pour éviter le gaspillage. Une vraie cuisine vitalité!

Qu’entendez-vous par «cuisine vitalité»?

Il s’agit pour moi d’un type de cuisine qui me fait sentir bien. Tout dépendant de mon humeur, de la température ou du moment de la journée, ça pourrait se résumer à un bol de nourriture chaude, à la fois nourrissant et réconfortant, ou à une grosse salade colorée, qui me donne de l’énergie et me met le sourire aux lèvres!

Qu’est-ce qui vous rend le plus heureuse?

Une bonne bouffe simple, partagée avec mes amis, tous assis ensemble dehors, avec un verre de vin à la main, mon chien, de la musique, et nulle part d’autre où aller. Dans l’assiette, ce qui me fait plaisir, c’est la cuisine philippine de ma mère, surtout son bisteak (du steak frit dans des oignons et du tamari – le parfait comfort food à mes yeux!) et les caris thaïs végétariens. Miam!

Eat Happy – Cuisine vitalité en moins de 30 minutes (KO Éditions, 29,95 $) offert dans toutes les librairies du Québec et en version numérique sur Ko-edition.ca.

Lire aussi:

Poêlée de poulet au pesto et aux légumes de Melissa Hemsley

15 recettes de salades en pot faciles et craquantes

15 recettes de tartares rafraichissantes à essayer