L’année qui se termine a été éprouvante pour beaucoup d’entre nous. On n’a qu’à penser à toutes les personnes dont la santé pulmonaire est déjà fragile et qu’un virus comme le coronavirus peut mettre sérieusement en danger. En ce moment, plus de 3 millions de Québécois sont aux prises avec des difficultés respiratoires, certains toujours incurables, malheureusement. C’est pour cette raison que la recherche sur la santé pulmonaire, ainsi que les activités de soutien et d’éducation de l’Association pulmonaire du Québec (APQ) ont toujours leur raison d’être.