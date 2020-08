Pour sa nouvelle collection, H&M HOME mise sur un design intemporel, juxtaposant des pièces classiques et les nouveautés saisonnières. Ainsi, les teintes de beiges et d’ocre côtoient des matériaux naturels et des motifs dominés par le patchwork et le plaid, pour un look rustique qui invite à la détente. Voici quelques uns de nos coups cœur de la collection.

(Psitt! Même si les éléments présentés ici ne sont pas tous disponibles au Canada, ça peut toujours nous donner des idées!)