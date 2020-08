En 2021, IKEA souhaite faciliter les quotidiens à la maison. Que ce soit par la simplicité volontaire, un agencement intelligent ou des choix durables et consciencieux, toutes les façons sont bonnes de rendre notre chez-soi plus intelligent, plus écologique et surtout, plus agréable à vivre.

De l’inspiration pour tous

De l’inspiration, ce n’est surtout pas ce qui manque dans le dernier catalogue IKEA. De la palette monochrome, en passant par l’art de superposer les imprimés et de se meubler sans se ruiner, le chef de file en mobilier prodigue conseils et idées pour tous les projets, petits et grands. En couverture du catalogue, IKEA propose d’ailleurs mille et une façons de repenser la chambre à coucher, pour un sommeil et un repos des plus réparateurs.

Organiser différemment

Organiser l’espace est un art, et le faire de manière efficace et pérenne l’est d’avantage. Dans son catalogue, IKEA révèle ses meilleurs conseils en matière d’organisation et de rangement. On aime tout particulièrement les chambres d’enfants à la décoration chaleureuse qui plairont même aux petits devenus grands, et les cintres tout usage et crochets en métal qui s’installent n’importe où. Pour les petites maisons, on s’inspire des nombreux articles muraux offerts par la marque suédoise (étagère, lampe, tableau-mémo) pour rentabiliser l’espace.

Un chez-soi plus vert et durable

Première à multiplier les initiatives écologiques, IKEA poursuit ses engagements avec une nouvelle collection toujours plus verte. Que ce soit des robinets et douches régulés pour économiser l’eau, des rangements facilitant le compost ou encore une chambre à coucher entièrement fait de matériaux durables, tous les changements – aussi petits soient-ils – sont les bienvenus dans cette transition vers le développement durable. Par ailleurs, on souligne l’esprit de simplicité volontaire qui sous-tend le catalogue. Une vie désencombrée, sans toutefois lésiner sur le confort et l’ingéniosité, on aime!

Dans un esprit de développement durable, le catalogue ne sera plus livré à domicile. Une version papier sera disponible en magasin ainsi qu’une version numérique à compter du 6 août.