Les milieux créatifs la connaissent sous le nom de Gabrielle Laïla Tittley, mais vous la reconnaîtrez peut-être mieux sous l’alias de Pony, une «artiste et une éponge à émotions» montréalaise (comme elle aime se définir) qui a un penchant pour les illustrations colorées et ludiques. Cette femme aux multiples talents s’est fait un nom en transformant un «surplus de grands sentiments», dit-elle, en un univers qui cherche à tisser des liens avec ses fans et qui comprend la réalisation de vidéos et de murales, et la conception de vêtements. Gabrielle utilise la plateforme tout-en-un Squarespace depuis 10 ans («Mon tout premier site web!») et s’en est servie pour rejoindre les gens partout sur la planète. Elle nous parle ici de la relation indéfectible qui existe entre son art et sa mission, des projets dont elle est le plus fière et de la façon dont Squarespace l’a accompagnée dans son parcours.

Cliquez pour voir la vidéo réalisée par nos collègues du ELLE Canada!