C’est sous une ambiance bleutée, vendredi dernier, que se sont réunies 1200 personnes évoluant dans les milieux des arts et des affaires pour célébrer l’art contemporain à l’occasion de la 15e édition des Printemps du Musée d’art contemporain (MAC) au New City Gas, un événement co-présidé par Francis Guindon (Quartz Co. et Want Les Essentiels) et Charles LeMay (Productions J).

Ce rassemblement annuel créé en 2006 vise à sensibiliser les jeunes générations à l’importance de l’art et du Musée en faisant rayonner des artistes d’ici qui, par leurs créations, témoignent de notre société. Prônant la liberté d’expression et l’inclusion des genres et des styles, cet événement qui permet de recueillir d’importants profits remis à la Fondation du MAC a connu un succès électrisant.

En effet, c’est près de 70 000$ qui ont été récoltés grâce à l’encan organisé sur place. Comme cela avait été le cas dans les années antérieures, le tiers de cet argent sera remis aux artistes exposés. Au cours de la soirée, les invités ont pu admirer cinquante lots sur lesquels ils ont eu la chance de miser. Parmi la sélection figuraient 21 œuvres d’artistes canadiens.

Un rendez-vous Glam

Inspirés par la thématique de cette année, « Bleu minuit », les participants se sont présentés dans des habits mariant audace, élégance et éclats. Le bleu (sous toutes ses teintes), les paillettes et les styles rétro étaient à l’honneur. Les maquillages – extravagants pour la plupart – étaient tout aussi remarquables.

Une station spécialement présentée par Yves Saint Laurent Beauté, partenaire officiel de la soirée festive, permettait aux convives de faire quelques retouches si nécessaires au courant de la soirée. Ainsi, aucune crainte de ruiner son maquillage en dégustant les encas proposés ou en dansant frénétiquement au rythme de la musique.

La chanteuse Claudia Bouvette, vêtue d’une tenue argentée que l’on croirait tout droit sortie de la mode des années 2000, a d’ailleurs enflammé la scène lors d’une performance surprise.

Les convives étaient également invités à immortaliser leurs looks grâce à des clichés à la fois cocasses et distingués dans un photomaton signé Balnea spa + réserve thermale.

Retour sur la soirée en images !