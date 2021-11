Selon la partie du système nerveux central qui est touchée, la SP peut s’accompagner d’une myriade de symptômes physiques, cognitifs et émotifs : fatigue extrême, problèmes de mobilité, troubles de la vision, de la mémoire, vertiges et changements d’humeur, entre autres. Étant donné que chaque diagnostic de SP et chaque expérience sont uniques, il est important de prendre note de ses propres symptômes au fil du temps ; les changements peuvent être un signe que la maladie progresse.

Après avoir pris le temps nécessaire pour digérer son diagnostic et « ressentir pleinement ses émotions », Sophie a décidé qu’elle allait vivre avec la SP à sa façon. « J’ai établi mes propres règles et tenté de prendre la décision consciente de voir chaque jour les choses de manière positive », explique-t-elle. Cela signifie qu’elle a dû mettre de côté sa carrière au rythme effréné pour adopter un mode de vie plus axé sur l’équilibre, rester constamment à l’écoute de son corps et de son bien-être, et être totalement honnête avec elle-même et ses proches. Elle a commencé à faire plus d’exercice, à se concentrer sur sa santé globale et s’est même mise au vélo !