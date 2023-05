Dans ce portrait du célèbre peintre Jean Paul Riopelle, elle jouera entre autres en compagnie de Luc Picard et d’Anne-Marie Cadieux. Elle partage d’ailleurs avec celle-ci le personnage de Joan Mitchell — elles l’incarnent à deux âges différents —, une artiste que Noémie connaissait peu, mais pour laquelle elle a maintenant une profonde fascination. «C’est un talent immense! Au cours du processus de création et de la recherche que j’ai faite pour me préparer au spectacle, j’ai découvert une femme très complexe, qui a laissé une œuvre qui me parle au boutte. Toute cette abstraction, ces couleurs… c’est sensible et magnifique. J’ai acheté plein de livres sur elle, que je consulte quand j’ai besoin de beauté.» Or, cette avant-gardiste, qui a partagé avec Riopelle une passion des plus orageuses, a terminé ses jours «dans la maladie, la souffrance et la solitude. En ce qui me concerne, ce serait mon pire cauchemar», dit Noémie.

Un rôle riche, donc, dans une pièce fleuve de quatre heures, qui non seulement esquisse la vie du peintre, mais illustre l’évolution du Québec au 20e siècle. D’ailleurs, un élément du spectacle interpelle tout particulièrement l’actrice: «Le Refus global, ce manifeste pour un Québec nouveau [publié en 1948], a provoqué de grands changements, et on est peut-être mûrs pour ça.» Et en quoi consisterait le manifeste de Noémie? «On est tellement polarisés: on sent le besoin de se camper dans des certitudes, où il n’y a pas de place à la nuance. Je souhaiterais un manifeste d’amour, qui nous amènerait à nous rencontrer, à communiquer avec plus de compréhension, avec plus de tendresse pour soi et pour l’autre.» Où est-ce qu’on signe?

Le projet Riopelle, jusqu’au 9 juin, chez Duceppe.

Lire aussi:

Rencontre avec l’actrice Whitney Peak: une étoile montante

Là, maintenant: rencontre avec la musicienne Maude Audet

La cordonnière : rencontre avec l’actrice Rose-Marie Perreault